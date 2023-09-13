اللواء المسماري: وصول ثلاثة طائرات مصرية محملة بالمساعدات العاجلة لمطار بنينا الدولي ببنغازي

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء، إن ثلاثة طائرات شحن مصرية وصلت لمطار بنينا الدولي ببنغازي، تحمل على متنها 25 فريق متخصص في البحث والإنقاذ ومعدات خاصة بعمليات الانقاذ وأجهزة طبية.

وأوضح المسماري أن الطائرات التي وصلت اليوم هي بداية لجسر جوي من المساعدات العاجلة، التي تقدمها جمهورية مصر الشقيقة.

ونوه إلى وجود قوافل مساعدات أخرى ستقدمها جمهورية مصر عبر منفذ السلوم البري، مشيراً إلى أن الكارثة التي تعرضت لها مدن ومناطق الجبل الأخضر تحتاج لإمكانات هائلة كونها منطقة جبلية صعبة وتتطلب فرق متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ.