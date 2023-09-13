شاهد : الاقمار الصناعية تظهر تشكل بحيرات كبيرة بالصحراء جنوب الجبل الأخضر والمخيلي

أظهرت صور الاقمار الصناعية قبل وبعد العاصفة دانيال، تشكل بحيرات كبيرة في وسط الصحراء جنوب الجبل الأخضر والمخيلي عقب هطول الأمطار بكميات قياسية جراء تأثير الحالة الجوية، حسب رؤية .

وفي السياق، أعلن مكتب الإعلام بمصلحة الطرق والجسور فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة، التي تأثرت بالانجراف الحاصل نتيجة السيول والفيضانات .

وأظهرت الصور أن الطريق الصحراوي حسب التصوير الجوي مقفل ببحر من المياه مع غرق السيارات والشاحنات وانعدام إمكانية عبوره .

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل للأناضول، إن عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف” دون ذكر عددهم.

وأضاف أن “حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر” مرجحا ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.

صور جوية :