نقابة الخبازين: أطلقنا حملة للتبرع بالخبز المجاني لإغاثة مدن المنطقة الشرقية

ليبيا – أعلن منسق نقابة الخبازين عن بلدية حي الأندلس أمين يحيى عن إطلاق حملة الخبازين بالمنطقة الغربية والوسطى للمساهمة في إغاثة مدن المنطقة الشرقية المتضررة.

يحيى وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن النقابة العامة للخبازين قامت بالنداء للخبازين على مستوى ليبيا لبدء حملة للتبرع بالدم للمتضررين بالمنطقة الشرقية.

وبين أن الحملة تشمل التبرع بالخبز المجاني والدقيق والتموين عن طرق إرسال قافلة للمنطقة الشرقية.

وأضاف:” قمنا بفتح حساب خاص بالنقابة العامة للخبازين للتبرع بمبالغ مالية والمساهمة بها في عمليات الإغاثة للمتضررين بالمنطقة الشرقية”.