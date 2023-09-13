رئيس نيكاراغوا يعزي ليبيا في ضحايا إعصار دانيال

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، برقية من رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، أعرب فيها عن حزنه الشديد للكارثة التي ضربت مدينة درنة والجبل الأخضر جراء الإعصار الذي تسبب في وقوع خسائر بشرية فادحة.

كما عبر رئيس نيكاراغوا عن تعازيه لأهالي الضحايا والأسر المتضررة، وأثنى على شجاعة الشعب الليبي التاريخية وتحمله للألم والحزن.

وكان المنفي، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً، من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وذلك لتعزيته في ضحايا إعصار دانيال الذي تعرضت له بعض مناطق ومدن شرق ليبيا

وأعرب ملك الأردن عن أسفه لما تعرض له المواطنين بهذه المناطق، مؤكداً أن الأردن ستقدم كل المساعدات الفنية والإنسانية والطبية حتى تتجاوز ليبيا هذا الحادث الأليم.

من جانبه، قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية ملك وحكومة وشعب لمؤازرتهم أشقائهم في ليبيا.

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