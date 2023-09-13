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الصليب الأحمر: الأرقام المُعلنة حول الوفيات والمفقودين جراء الفيضانات غير دقيقة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا بشير عمر، أن الأرقام المُعلنة حول الوفيات والمفقودين جراء الفيضانات غير دقيقة،مبيناً أنه لا توجد إحصائية بشأن عدد الأسر المتضررة والمصابين، بسبب عقبات إيصال المساعدات عن طريق الطرق الساحلية المتضررة.

ولفت إلى أن السكان الذين فقدوا منازلهم بحاجة لمأوى وملاجيء آمنة، وهناك احتياجات للوجبات الجاهزة، وحصص غذائية كافية، ودعمغذائي للرضع والأطفال الصغار.

وأشار للحاجة  إلى المساعدات الطبية التي تشمل المعدات الطبية والأطقم الطبية، وسيارات الدفع الرباعي، وأكياس حفظ الجثث، ودعمإدارة الموتى.

وبين أن جمعية الهلال الأحمر الليبي لاتزال الشريك الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، وتتلقى عدد كبير من طلبات البحث عن المفقودين.

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الوطن الليبية

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