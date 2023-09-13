أعلن مكتب الإعلام بمصلحة الطرق والجسور فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة، التي تأثرت بالانجراف الحاصل نتيجة السيول والفيضانات.

ويأتي ذلك عقب تشكل بحيرات كبيرة في وسط الصحراء جنوب الجبل الأخضر والمخيلي عقب هطول الأمطار بكميات قياسية جراء تأثير الحالة الجوية مما أدى لإنقطاع الطريق.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.