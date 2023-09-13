الحكومة الليبية تصدر بيانًا بشأن سدي وادي القطارة و جازة

أكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، اليوم الاربعاء أن سدي وادي قطارة ووادي جازة يعملان بشكل صحيح وتحت السيطرة .

ولفتت الحكومة في بيان لها أن القدرة الاستيعابية لسد وادي القطارة 135 مليون لتر مكعب مشيرة الى أنه يوجد في سد وادي قطارة 5 مليون متر مكعب حوالي 6% من الطاقة الاستيعابية.

نص البيان :

تطمئن الحكومة الليبية مواطنى مدينة بنغازي وضواحيها بأن سدى وادئ “القطارة” ووادي “جازة” شرق مدينة بنغازي يعملان بالشكل الصحيح وتحت السيطرة.

كما تؤكد الحكومة الليبية بأن القدرة الاستيعابية لسد وادي القطارة المتواجد شرق مدينة بنغازي هي 135 مليون لتر مكعب، والكمية المحجوزة به تصل لـ 5 مليون لتر مكعب ما يعادل 6% فقط من القدرة الاستيعابية.

كما تؤكد الحكومة بأن وحدة المياه والصرف الصحي بلجنة إعادة الإعمار والاستقرار أجرت زيارة ميدانية لفحص سدود “وادي القطارة ووادي جازة” وخلال الزيارة اطلعت الفرق على أوضاع السدود وشرعت في تركيب مضخات جديدة للتخفيف على الضغط على وادي جازة.