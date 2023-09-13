مصلحة الطرق تفتح مسارا جديدا للدخول لمنطقة المخيلي

العنوان-المخيلي

أعلن مكتب الإعلام بمصلحة الطرق والجسور عن فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة.

وتأثرت منطقة المخيلي بالانجراف الحاصل نتيجة السيول والفيضانات التي شهدتها مناطق الجبل الأخضر.

تواصل حكومة الوحدة تسيير جسر جوي بالتعاون مع رئاسة أركان السلاح الجوي، من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مطار بنينا في بنغازي لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية الناجمة عن العاصفة “دانيال”، وفق منصة حكومتنا التابعة للحكومة.

ومنذ وقوع الكارثة التي خلفتها العاصفة “دانيال” في مدينة درنة والبيضاء ومناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي، لم تتوقف قوافل الإغاثة والمساعدات من مناطق غرب وجنوب ليبيا كافة في حملة تضامنية غير مسبوقة على المستوى الوطني تؤكد تعاضد الليبيين في وقت الأزمة.

ولازالت فرق الإنقاذ تحاول البحث عن ناجين وسط الركام وعلى ضفاف البحر في درنة وغيرها من مدن الجبل الأخضر بعد يومين من فاجعة كبيرة أودت بحياة الآلاف.

وأظهرت صور جوية مروعة حجم أضرار إعصار دانيال بمدينة درنة، حيث خلفت السيول والفيضانات التي ضربت مدن شرق ليبيا آثاراً كارثية على البلاد، بعدما مسحت أحياء كاملة بسكانها.