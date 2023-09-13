الفريق الحكومي للطوارئ يقدم آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية

أعلن رئيس مصلحة الطرق والجسور، حسين سويدان،تواصل العمل على فتح عدد من الطرق في البيضاء وتنظيف المجاري المائية وإزالة الركام وفتح ممرات آمنة ومهيئة للأهالي للخروج.

وقال سويدان،في مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في طرابلس،أن العمل متواصل لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية، مشيرا الى وضع دوريات لتسهيل حركة المرور.

واكد سويدان ان الطرق التي تربط درنة بمحيطها هي فقط طريق الظهر الحمر والفتايح والمخيلي،موضحا أن المدينة تعاني انهيار البنية التحتية والجسور الرابطة مع المدن المحيطة.

من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني،تشكيل غرفة طوارئ تعمل لأربع وعشرين ساعة ،حيث بدأت عمليات المسح الاجتماعي في المنطقة الشرقية.

وأضافت الكيلاني،أن 10 آلاف مساعدة وصلت إلى المنطقة االشرقية عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.مؤكدة أن فريق من الوزارة مختص بالدعم الأسري للعائلات المتضررة سيتوجه الى المنطقة الأسبوع القادم.