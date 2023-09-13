“وزارة الصحة” تُجهز مصحة للنساء والولادة في مدينة درنة

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية “ عثمان عبد الجليل” بمدينة درنة مصحة نور الحياة الخاصة، وذلك بعد تجهيزها الكامل لاستقبال حالات الولادة والعمليات القيصرية لاحتواء الأزمة وإتاحة الخدمات الطبية اللازمة بحضور مديرو إدارات وزارة الصحة والجهات الأمنية.

حيث عملت وزراة الصحة على قدم وساق لاستكمال التجهيزات الطبية لافتتاح المستشفى لتعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية من الكوادر الطبية إلى جانب توفير الخدمات الطبية والإسعافات الأولية الطارئة في ظل الظروف التي تمر بها المدينة.

ويشار إلى أن قسم النساء والولادة بالمصحة مجهز بكافة المعدات والأجهزة الطبية بالإضافة إلى غرف استقبال وعمليات وعناية مركزة مزودة بأطقم طبية ذات كفاءة عالية.