قال إن الوضع مأساوي جدا… نداء استغاثة عاجل لأحد النشطاء من شرق درنة

وجه أحد النشطاء في الجزء الشرقي من درنة نداء استغاثة عاجل إلى كل الجهات المسؤولة في الدولة من أجل الإسراع بتوجيه المساعدات الغذائية والطبية بسبب الوضع المأساوي الذي وصلت إليه المنطقة.

وقال المتحدث في تسجيل صوتي تحصلت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن درنة قسمها الوادي إلى نصفين وكل المساعدات توجه إلى الجزء الغربي من المدينة دون القدرة على إيصالها إلى الجزء الشرقي.

ونبه إلى أن الجثث ملقاة في ساحة المستشفى تنتشر منها الروائح دون القدرة على دفنها كما يعاني الأطفال من الجوع بسبب افتقاد الأغذية.

ودعا الناشط كل من لديه اتصال بجهة حكومية أو أي طرف خارجي إلى إبلاغ صوت المنكوبين في شرق درنة لأن الوضع خارج عن السيطرة.