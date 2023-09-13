وزارة التعليم تلعق الدراسة في كل ليبيا تضامنا مع الطلبة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة لمدة 10 أيام تضامنا مع الطلبة في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات في شرق ليبيا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 3000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

دمار واسع

ودمرت الفيضانات مساحات شاسعة من مدينة درنة على البحر المتوسط، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار سدي الوادي مساء الأحد. وجرف الطوفان مباني كاملة متعددة الطوابق بأهلها إلى البحر.

ويقول المسؤولون إن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى، على الرغم من تباين أعداد القتلى المؤكدة حتى الآن.

وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، الدكتور عثمان عبدالجليل، قال -في تصريحات- إن عدد قتلى الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز الـ3 آلاف قتيل، لافتًا إلى أن العدد لا زال في تزيد.

وأكد عبدالجليل، أنّه لا توجد إحصائية دقيقة ونهائية حتى الآن نظراً لوجود عدد كبير من الجثث تحت ركام الانقاض وتواصل انتشال الجثث من البحر.

وخارج مستشفى الوحدة بدرنة تم وضع عشرات الجثث ملفوفة بالبطانيات على الأرض في الممرات أو في الخارج على الرصيف، حتى يحاول السكان التعرف عليها. وأكد شهود عيان، أن عمليات نقل الجثث مازالت مستمرة.