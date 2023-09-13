قرار بتعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في عموم ليبيا.. أبرز ماجاء في القرار

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تعليق الدِّراسة لِمرحلتَي التَّعليم الأساسي والمتوسط في كامِل البلاد اِعتباراً من بعد دوام يوم غدٍ الخميس حتى تاريخ 23 سبتمبر 2023 مراعاة للظروف المأساوية بالبلديات المنكوبة.

نص القرار :

قور مادة (1)

تعلق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في كل أنحاء الوطن بعد دوام يوم غدا الخميس 2023/9/14م حتى تاريخ 2023/9/23م مراعاة للظروف المأساوية بالبلديات المنكوبة، وإمكانية الاستفادة من المؤسسات التعليمة في إيواء الأسر المتضررة مؤقتا، والمحافظة على الخطة الدراسية الموحدة للعام الدراسي 2024/2023

مادة (2)

تتولى وزارة التربية والتعليم حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية المتضررة ، وتكلف مكاتب المشروعات التابعة لمصلحة المرافق التعليمية بالبلديات المنكوبة باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء في إجراء الصيانات اللازمة لها.

مادة (3)

تتولى وزارة التربية والتعليم وضع خطة تكفل عودة الطلاب والثلامية بالبلديات المنكوبة للدراسة من خلال توفير مقرات مؤقتة وإعادة توزيع الطلاب بالمؤسسات التعليمية القريبة منهم والاستفادة من مقرات المعاهد والكليات بالفترة المسائية

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى الجهات المختصة تنفيذه