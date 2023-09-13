بالفيديو : مشاهد مرعبة من اللحظات الأولى لكارثة الاعصار فجر الاثنين في مدينة درنة

وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لكارثة اعصار دانيال المدمرة فجر الاثنين في مدينة درنة .

ويُسمع في مقطع فيديو ملتقطه باكيًا، وهو يرصد الدمار الذي حلَّ بالمنطقة فجر يوم وقوع الكارثة، التي تجاوزت وفياتها أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد أبولموشة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل للأناضول، إن عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف” دون ذكر عددهم.

وأضاف أن “حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر” مرجحا ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.