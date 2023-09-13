اللواء أبو زريبة في زيارة تفقدية لمطار الأبرق استعداداً لاستقبال الفرق والمساعدات الدولية

زار وزير الدَّاخلية الليبية اللواء عصام أبوزريبة مطار الأبرق الدولي شرق مدينة البيضاء، بتعليمات مِن رَئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حمّاد، للوقُوف على سيّر العمل الأمني وَالخدمي فِي المطار وَمُعالجة المشاكل التي تُواجهه، وَالعمل على حَلها في أسرع وقت مُمكن، بهدف اِستقبال المساعدات وَالفرق الدوليّة التي تصل عبر المطار لِتقدِّيم المُساعدة بالمنطقة الشرقيّة عمُومًا وَمدينة درنة خاصة، نظرًا للفيضانات والسيول التي تعرضت لها.

وتناولت الزيارة البحث عن آلية عمل مديرية الأمن وَالأجهزة الأمنية بِالمطار، فِي تَسهيل إجراءات وحماية البعثات الدوليّة المساعدة.