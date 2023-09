سوسة المنكوبة.. مأساة لا يلتفت إليها أحد

أطلق جهاز الإسعاف والطوارئ نداء استغاثة إلى كل فرق الطوارئ بالتوجه إلى مدينة سوسة لإنقاذ العالقين والمتضررين من عاصفة “دانيال” واصفا الوضع بالكارثي.

وقال أسامة في تصريح خاص للأحرار إن أكثر من 1000 وحدة سكنية مأهولة بالسكان غمرتها المياه والسيول جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية جراء عاصفة “دانيال”.

واعتبر علي أن ما يحدث في المدينة كارثة كبيرة، وأن المدينة أطلقت مناشدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن دون أي التفات من الجهات لتلك المعاناة.

وناشد علي كل فرق الطوارئ التوجه إلى المدينة للكشف عن هذه المساكن وإنقاذ العالقين والبحث عن المفقودين.

من جهته وصف عضو المجلس البلدي سوسة مروان النيهوم مدينة سوسة بالمنكوبة باعتبارها تعيش حياة بلا كهرباء ولا مياه شرب وعدم توفر قطع غيار الكهرباء.

وأضاف النيهوم أن الفرق مازالت منشغلة في عمليات الإنقاذ وتسكين الناجين، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من حصر الضحايا وأن عدد المفقودين يناهز الـ90 مواطنا وفق البلاغات وأكثر من 3 آلاف منزل متضرر.

وذكر النيهوم أن جثثا تصل إلى المدينة عبر أمواج البحر من جهة غير معروفة وأن زوار المدينة جرفهم التيار والسيول رفقة سياراتهم ولا معلومات لديهم عنهم حتى هذه اللحظة.

وصرح النيهوم بأن المياه غمرت جل البيوت وأسفرت عن خسائر مادية كبيرة ، مناشدا الهلال الأحمر ضرورة التدخل وإعادة دفن جثث الأموات بعد أن ألقتها الأرض نتيجة المياه.

المصدر: جهاز الإسعاف والطوارئ + ليبيا الأحرار

