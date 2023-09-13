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الولايات المتحدة تساهم بمليون دولار لإغاثة المتضررين من الفيضان بليبيا

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب.

وأضاف المبعوث الأمريكي عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع إكس، أن المستوى الحالي لمساهمات الولايات المتحدة في جهود الإغاثة من الفيضانات بلغ مليون دولار.

وأشار نورلاند، إلى أن مساهمات بلاده تأتي بالتشاور مع فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث، مؤكداً مواصلة العمل مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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