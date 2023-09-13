“السائح” يحذر من استخدام المياه الجوفية للشرب بعد التلوث الناتج عن الفيضانات

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حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح من استخدام المياه الجوفية ومياه الخزانات للشرب، مبيناً أنه من مخاطر ما بعد الفيضانات التلوث البيئي الناتج عن اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب وتحلل الجثث والأمراض المنقولة بالبعوض، مما يؤدي إلى انتشار أمراض التهاب الكبد الكوليرا والملاريا.

ولفت إلى أنه تم تسخير 20 ألف جرعة لقاحات أطفال لمراكز التطعيم في مدينة درنة، مؤكداً وجود استراتيجية للبدء في حملة تطعيمات مصغرة وضيقة في إطار حماية المناطق المنكوبة.