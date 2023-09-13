مدير مركز مكافحة الأمراض يوضح بشأن مخاطر ما بعد الفيضانات وتوصيات هامة

أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أن من مخاطر ما بعد الفيضانات التلوث البيئي الناتج عن اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب وتحلل الجثث والأمراض المنقولة بالبعوض.

وقال السائح في تصريحات تلفزيونية “نوصي باستخدام مصادر آمنة للغذاء والشراب وعدم استخدام المياه الجوفية ومياه الخزانات للشرب”.

وأضاف السائح أن “بعد الفيضانات عادة ما تنتشر أمراض التهاب الكبد الكوليرا والملاريا”، مؤكداً “سخرنا 20 ألف جرعة لقاحات أطفال لمراكز التطعيم في مدينة درنة”.

وأفاد السائح “لدينا استراتيجية للبدء في حملة تطعيمات مصغرة وضيقة في إطار حماية المناطق المنكوبة”.