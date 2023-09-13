تواصل اجتماعات اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة في درنة

واصلت اللجنة العُليا للطوارئ والاِستجابة السريعة برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، اجتماعاتها بمدينة درنة عقب الأحداث المُؤسفة التي شهدتها.

وعقدت اللجنة اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، بحضور عددٍ من أعضائها ومديري أمن المدن والمناطق ولفيفٍ من المسؤولين بالجهات المُختصة؛ للدفع بالعمليات الجارية حاليًا ودعمها بكافة القدرات والإمكانيات والموارد.

ودعا حماد إلى تكاتف جهود الجميع وتكثيف عمليات البحث عن المفقودين واِنتشال الضحايا، مُشيدًا بالوقفة الجادة والتآزر الحاصل وتسابق أبناء الشعب الليبي من غرب وجنوب وشرق البلاد؛ لمؤازرة أشقائهم، وأيضًا جهود الدول الجارة والصديقة.