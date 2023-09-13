طائرات قطرية تقل مستشفى ميداني ومساعدات تصل مطار بنينا الدولي في بنغازي

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماجد الأنصاري أن الشيخ محمد آل ثاني رئيسمجلس الوزراء وزير الخارجية، أرسل برقية تعزية إلى الشعب الليبي المتضرر من الفيضانات بسبب الإعصار.

وتصل الليلة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي أول طائرة تحمل على متنها مستشفى ميدانيا مقدما من صندوق قطر للتنمية، ومواد طبية غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري واللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، حيث يبلغ حجم المساعدات نحو (593) طن.