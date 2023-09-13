القوات المسلحة والأمنية رفقة فرق الإنقاذ المحلية والدولية تواصل البحث عن المفقودين في درنة

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واصلت وحدات القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن المفقودين داخل المباني وتحت الأنقاض في شوارع وأحياء مدينة درنة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 3000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

ودمرت الفيضانات مساحات شاسعة من مدينة درنة على البحر المتوسط، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار سدي الوادي مساء الأحد. وجرف الطوفان مباني كاملة متعددة الطوابق بأهلها إلى البحر.

ويقول المسؤولون إن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى، على الرغم من تباين أعداد القتلى المؤكدة حتى الآن.

وانجرفت الجثث إلى الشاطئ في شرق ليبيا، يوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى بسبب عاصفة اجتاحت أحياء بأكملها في البحر، مع تأكيد مقتل الآلاف بالفعل وما زال عدة آلاف آخرين في عداد المفقودين.