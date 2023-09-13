حكومة الوحدة تقرر تعليق الدراسة في ليبيا حتى 23 سبتمبر

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الليبية تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في كل أنحاء الوطن بعد دوام يوم غدا الخميس 2023/9/14 حتى تاريخ 2023/9/23.

وجاء القرار لمراعاة للظروف المأساوية بالبلديات المنكوبة، وإمكانية الاستفادة من المؤسسات التعليمة في إيواء الأسر المتضررة مؤقتاً، والمحافظة على الخطة الدراسية الموحدة للعام الدراسي 2024/2023.

ونص القرار على أن تتولى وزارة التربية والتعليم حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية المتضررة، وتكلف مكاتب المشروعات التابعة لمصلحة المرافق التعليمية بالبلديات المنكوبة باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء في إجراء الصيانة اللازمة لها.

كما نص القرار على أن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع خطة تكفل عودة الطلاب والتلاميذ بالبلديات المنكوبة للدراسة من خلال توفير مقرات مؤقتة وإعادة توزيع الطلاب بالمؤسسات التعليمية القريبة منهم والاستفادة من مقرات المعاهد والكليات بالفترة المسائية.

وكان إعصار دانيال ضرب عدة مناطق بشرق ليبيا يومي الأحد والاثنين الماضيين وتسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار عدة مناطق لاسيما مدينة درنة التي دمر نحو ثلثها وقدرت الوفيات فيها بسبب الفيضانات بنحو 5300 شخص إلى جانب فقدان 10000 آخرين.

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