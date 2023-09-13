“أبوزريبة” يبحث آلية تعزيز الجهود في الحفاظ على الأمن داخل المناطق الشرقيّة المتضررة من الفياضانات

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، رفقة وكيل الوزارة فرج اقعيم، مع رئيس هيئة السلامة الوطنية عثمان المليقطة، ونائبه أحمد الككلي، ومديري مديريتي أمن درنة، والهلال النفطي، آلية تعزيز الجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن والسلامة داخل المناطق الشرقيّة المتضررة من الفياضانات والسيول، وأهمية تكثيّف الجهود في عمليات الإنقاذ.

وأثنى رئيس الهيئة ونائبه على الجهود والدور الذي يقومان به وزير الداخلية ووكيل الوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية، خاصة في هذه الفترة التي تمرّ بها المنطقة الشرقيّة عامة.