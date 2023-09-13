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“المنفي” يطالب النائب العام بالتحقيق في وقائع كارثة درنة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن كارثة السيول في مدينة درنة.

وقال المنفي عبر حسابه بموقع إكس: طلبنا من السيد النائب العام فتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة.

وتعرضت مناطق شرق ليبيا لإعصار دانيال، وتضررت العديد من المناطق بسبب هطول الأمطار الغزيرة، إلا أن مدينة درنة كانت الأشد ضرراً حيث دمر نحو ثلث المدينة.

وتسبب إعصار دانيال في هطول أمطار غزيرة في وادي درنة الذي يبلغ طوله 50 كيلومتراً وارتفع منسوب المياه فيه بشكل كبير، حيث تجاوزت كمية الأمطار خلال ساعات، المعدلات التي تسجل خلال عام كامل.

وتجمعت كمية كبيرة من المياه خلف سد درنة، السد الكبير، ولم يتمكنا من صدها، فانهارا ليجرف الطوفان الأحياء الواقعة بين الوادي والبحر في مدينة درنة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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