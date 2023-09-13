شاهد | تأثر قرية عمر المختار بالسيول الناتجة عن العاصفة

نشرت وسائل اعلام محلية لقطات مصورة تظهر تأثر قرية عمر المختار الواقعة جنوب مدينة البيضاء، بالسيول الناتجة عن العاصفة.

وفيما يلي الفيديو:

وتداول عدد من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر أضراراً كبيرة لحقت بمنازلهم في منطقة البياضة ببلدية البيضاء لسوء الأحوال الجوية والسيول، ضمن تأثير العاصفة دانيال.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وتسببتْ عاصفة “دانيال” في حدوث فيضانات مدمرة في شرق ليبيا أدت إلى تحطيم السدود وجرفت أحياءً كلها في مدن ساحلية متعددة، وسط تقديرات أولية بأن البلاد قد تحتاج إلى نحو نصف مليار دولار على وجه السرعة للأسر في المناطق المنكوبة.