درنة 14 سبتمبر 2023 (وال) أعلن وزير داخلية الحكومة الليبية لواء عصام بوزريبة، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء أن عدد الضحايا، الذين خلفهم الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا بلغ بحسب السجلات الرسمية 2794 قتيلا بينهم 2631 وحدهم من مدينة درنة شرق طرابلس (1300 كلم). وقال بوزريبة، وهو عضو لجنة الأزمة والطوارئ […]

ظهرت المقالة في أول إحصائية رسمية موثّقة .. بوزريبة: 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها جراء الإعصار المداري أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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