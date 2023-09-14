شاهد| من درنة.. أسامة حماد: لا نريد إغاثة من المجتمع الدولي بل نريد فرقا مختصة في انتشال الضحايا وأدعو الليبيين لوحدة الصف

علق رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اسامة حماد في مؤتمر صحفي جديد من مدينة درنة على اخر تطورات الاغاثة وعمليات الانقاذ .

وقال حماد أن حجم الدمار الذي خلفته الكارثة أوجب على الحكومة بمساندة من القيادة العامة القيام بمسؤولياتها الدستورية تجاه الشعب، مضيفاً “تم تشكل لجنة تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة استعدادا لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكارثة قبل وقوعها”.

وأضاف “سيلت الحكومة مبالغ مالية عاجلة للبلديات المتضررة خاصة مدينة درنة المنكوبة لمجابهة المصروفات الضرورية”، مشيراً إلى أن “الحكومة خصصت ميزانية طوارئ خاصة لإعادة تأهيل وإعمار البلديات المتضررة من الكارثة”.

وأشار حماد إلى أن “عمليات البحث والإنقاذ مازالت مستمرة تحت الأنقاض وفي البحر من فرق متخصصة من الجيش الوطني والهلال الأحمر وغيرها”.

وقال حماد أن “فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تواصل الليل بالنهار لتجنيب درنة ويلات انتشار الأمراض والأوبئة”.

وتقدم حماد بالشكر للقيادة العامة وكل الجهات الحكومية والخاصة وكل المدن التي هبت لمساندة درنة، موجهاً الدعوة لكل الليبيين سياسيين وعسكرين وأمنيين لوحدة الصف من أجل وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.