“العقوري” يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية التركية لتعزية

الوطن| متابعات

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” عددًا من اتصالات الدعم والمواساة، حيث تلقى اتصالا للتعزية والتضامن من نائب وزير الخارجية التركية “احمد يلدز” .

وتلقى عدد من الاتصالات للمواساة وتقديم الدعم من سفارات الدول الجارة والصديقة .

وأعرب “العقوري” عن شكره لجميع الجهات الدولية التي لبت نداء الاستغاثة الإنسانية الذي أطلقته لجنة الشؤون الخارجية وباقي الجهاتالرسمية معرباً عن خالص الامتنان للمساعدات الإغاثية وفرق الانقاذ التي وصلت من الدول الجارة والصديقة ، بالإضافة لجهود الوكالةالتابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية الإنسانية ، مؤكداً أن ذلك يعبر عن التضامن العربي و الدولي مع ليبيا في مواجهة المحنة الأليمة .

ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المحلية وبين لجان الأزمة شرقا وغربا والتي تعمل على الاستجابة الإنسانية وتكثيف التعاون لتحديد الاحتياجات بحسب الأولوية ، مناشدًا الجميع لتسهيل أعمال الإغاثة وحركة فرق الإنقاذ وممثلي المنظمات الدولية الإنسانية ، مجدداً شكره لجهود المتطوعين وعناصر الهلال الأحمر وهيئة الإغاثة والقوات المسلحة وهيئة السلامة الوطنية وجميع الجهات المحلية التي تشارك في الإغاثة ، كما تقدم بالشكر للمنطقتين الغربية والجنوبية على المساعدات التي قدموها وهي استجابة تعبرعن الوحدة الوطنية ، معرباً عن اعتزازه بوقوف الشعب الليبي موحدا في وجه الأزمة مشدداً على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة هذه الفاجعة الإنسانية غير المسبوقة.