القوات المسلحة الاردنية ترسل طائرة مساعدات لإغاثة المتضررين من الإعصار

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أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية ووزارة الخارجية وشؤونالمغتربين الاردنية طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا، وذلك لما أصاب البلاد من دمار إثر الإعصار والفيضان التي حلت بها.

وتحمل الطائرة مواد إغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية، ليتم إيصالها لجميع المناطق المتأثرة بالإعصار والمناطق التي ضربتها الفيضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.