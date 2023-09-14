وزارة الصحة تُزود المستشفى الميداني درنة بالمعدات والمستلزمات الطبية

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زودت غرفة الطوارئ والأزمة بوزارة الصحة، المستشفى الميداني بمدينة درنة بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتخفيف العبء على مركز درنة الطبي.

ويأتي ذلك بتعليمات مباشرة من وزير الصحة بالحكومة الليبية عضو اللجنة العليا للطوارئ عثمان عبد الجليل لدعم المتضررين جراء العاصفة المدمرة التي حلت بمدينة درنة المنكوبة.

ويذكر أن المستشفى الميداني يأتي في إطار الدعم الإغاثي والطبي التي تقدمه وزارة الصحة في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها مدن ومناطق وقرى المنطقة الشرقية.