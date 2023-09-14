الدبيبة يوجه بإعادة تأهيل السدود

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية بحضور وكيل وزارة الموارد المائية ووزير التخطيط المكلف ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وعدد من الخبراء في مجال السدود، وضع السدود في ليبيا.

وقدم وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني موقفا حول التعاقدات المبرمة من قبل الهيئة العامة للمياه سابقا بشأن صيانة وتطوير عدد من السدود ومن بينها سد وادي درنة وأبو منصور المتعاقد عليه منذ العام 2007 وتوقف العمل منذ العام 2011 من قبل شركة أرسيل التركية والتي غادرت ليبيا عام 2011، مشيرا إلى تخصيص 39 مليون دينار في العام 2003 للعقد، ثم تسييل 12 مليون دينار منها، ولازال الاعتماد المستندي مفتوحا لباقي المخصص.

كما قدم مستشار وزارة الموارد المائية عرض ضوئي يبين أوضاع السدود العامة في ليبيا.

وأكد بأن سد وادي درنة وأبو منصور تم تفقده عام 1978 وكان الهدف منه الحماية من الفيضانات، وتم التعاقد على المادة لتأهيله وصيانته مع شركة أرسيل والتي غادرت البلاد عام 2011، وتم سرقة الآليات وتدمير موقع المشروع.

كما أوضح بأن سد وادي المجينين ووادي تلال وغيرها من السدود شبه متهالكة تحتاج إلى خطة ناجحة للتنفيذ.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة تشكيل لجنة من الخبرات الوطنية من كل مناطق ليبيا لوضع السدود، وفق جدول زمني لإعادة تأهيل السدود وبناء سد وادي درنة وتقديم مقترح، موجها بضرورة تطوير الإدارة العامة للسدود لتكون هيئة مستقلة إداريا وماليا والعمل على الاهتمام بالسدود وإدارتها وعرضها على مجلس الوزراء، بحسب بيانه الصحفي.