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برلماني ليبي يعلن إخراج 510 ناج من تحت أنقاض درنة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




عضو مجلس النواب الليبي النائب عز الدين قويرب

أكد عضو مجلس النواب الليبي، النائب عز الدين قويرب، نجاح جهود الإغاثة في انتشال 510 من ضحايا السيول في درنة، من تحت الانقاض، ناجين أحياء.

وقال البرلماني الليبي عبر حسابه على “فيسبوك”: “510 روح عاودت للنور و للحياة وتم إخراجهم من تحت الركام ولله الفضل والأمر كله نحمده على قضائه وقدره خيره وشره”.

وتستمر جهود فرق الإنقاذ الليبية في محاولة للوصول إلى ناجين، ضمن الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض والركام، نتيجة تعرض عدد من مدن شرق ليبيا إلى إعصار مدمر خلف آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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