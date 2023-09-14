حالة الطقس في ليبيا اليوم الخميس

تكون درجات الحرارة معتدلة وتتراوح القصوى بين 25 و36 درجة مئوية في جميع المناطق، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية،وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.