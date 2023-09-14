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باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى درنة لتوفير السكن للنازحين

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قالت حكومة الوحدة الوطنية، بأن باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة، للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ.

جاء ذلك في خطاب من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لإدارة شركة “كفالاي” للسفر والسياحة، بإرساء السفينة التجارية التابعة لها، بميناء درنة البحري لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد، للاستفادة من غرفها وإقامة الفرق العاملة والأهالي المتضررة منازلهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، طلب الدبيبة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بتكليف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لتزويد الرحلات الجوية القاصدة مطارات المنطقة الشرقية بالوقود مجانًا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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