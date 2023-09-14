المسماري: نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز الأزمة

ليبيا – أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش أحمد المسماري، أن روسيا دولة صديقة لليبيا، معربًا عن الترحيب بالمساعدات المقدمة من روسيا لدعم جهود البحث والإنقاذ بعد كارثة السيول والفيضانات.

المسماري،وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”: قال:”روسيا دولة صديقة وعلاقاتها معنا طيبة جدًا منذ زمن بعيد، وبالتأكيد سيكون للدعم الروسي ووصول المساعدات الروسية أثر طيب في معالجة الأمور التي تتعلق بالبحث والإنقاذ”.

وأضاف: “نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز هذه الأزمة ومعالجة ما يمكن من الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة”.

وتابع المسماري حديثه: “الخسائر البشرية كبيرة جدا والعدد في ارتفاع، وقد يصل في نهاية هذا اليوم إلى رقم 10 آلاف ويتجاوز ذلك بكثير”.

وختم المسماري حديثه: “لا نريد أن نسبق الأحداث، وسوف تصلنا إحصائيات وسنقدمها للإعلام”.