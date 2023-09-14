الطائرة الإغاثية الثانية تقلع عبر الجسر الجوي الكويتي لإغاثة منكوبي ليبيا

الوطن |متابعات

أقلعت الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبد الله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصاردانيال في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة صباح اليوم الخميس، إذ تأتي هذه المساعدات بتنظيم ودعم جمعية السلامللأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع.

و أكد رئيس مجلس إدارة السلام الخيرية نبيل العون على الاستجابة الكاملة والعاجلة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا بالتنسيق مع وزارةالخارجية الكويتية بهدف توصيل الاحتياجات الضرورية لمستحقيها، بالإضافة إلى إن جاهزية الجمعية لإغاثة منكوبي الكوارث الطبيعيةوالحروب مكنتها من التحضير للرحلة المتجهة إلى ليبيا اليوم في وقت قياسي كاشفا عن تحضيرات لرحلة أخرى بعد ثلاثة أيام تقريبا لذاتالغرض.

وكانت أقلعت صباح أمس طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثيةوالطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار دانيال.