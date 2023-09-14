السفير الكويتي: طائرة مساعدات إنسانية جديدة لليبيا

أكد السفير الكويتي لدى ليبيا، زياد المشعان إقلاع طائرة إغاثة كويتية، في ثاني رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي.

وقال المشعان، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية: “أقلعت صباح اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار (دانيال) في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة”.

وأضاف “تأتي هذه المساعدات بتنظيم ودعم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع، وتأتي تنفيذا لتعليمات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر ومتابعة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح لدعم الجهود الليبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية السلام الخيرية، نبيل العون، على الاستجابة الكاملة والعاجلة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية بهدف توصيل الاحتياجات الضرورية لمستحقيها، قائلا: “جاهزية الجمعية لإغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية والحروب مكنتها من التحضير للرحلة المتجهة إلى ليبيا اليوم في وقت قياسي كاشفا عن تحضيرات لرحلة أخرى بعد ثلاثة أيام تقريبا لذات الغرض”.

وتابع العون “المواد الإغاثية تحتوي على معدات ومواد غذائية وأجهزة طبية وكهربائية وبطانيات وغيرها معربا عن الشكر للقيادة السامية في البلاد والجهات الرسمية المشاركة لتسهيل المهمة الإنسانية استمرارا للدور الإنساني الكبير والمؤثر للبلاد في إغاثة منكوبي العالم في الظروف الاستثنائية”.