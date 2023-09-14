شاهد .. رؤية تعلق على مايتردد عن عاصفة جديدة ستضرب ليبيا

نفت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، اليوم الخميس مايتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول عاصفة جديدة ستضرب ليبيا الأسبوع القادم.

وقال رؤية في تعميم لها :”لا صحة لما يشاع حول عاصفة جديدة ستضرب ليبيا الأسبوع القادم”.

ولفتت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أن حالة الطقس في كل دول حوض البحر الأبيض المتوسط مستقرة غالبا واكثرها استقرار هي دولة ليبيا ودول أوروبا خلال اسبوع قادم .

وأكدت رؤية استمرار الأجواء المستقرة على البلاد اليوم الخميس وغدا الجمعة مع ظهور بعض السحب العالية على الشمال ومعدل الرؤية الأفقية يصل 10km تقريبا اما البحر فهو هادئ إلى خفيف الموج غالبا.