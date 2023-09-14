المسماري:الخسائر البشرية قد تتجاوز 10 آلاف

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري،في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “الخسائر البشرية كبيرة جدا والعدد في ارتفاع، وقد يصل في نهاية هذا اليوم إلى رقم 10 آلاف ويتجاوز ذلك بكثير”.وأضاف: “لا نريد أن نسبق الأحداث، وسوف تصلنا إحصائيات وسنقدمها للإعلام”.

واعتبر المسماري،أن الدعم الروسي ووصول المساعدات الروسية سيكون له “أثر طيب في معالجة الأمور التي تتعلق بالبحث والإنقاذ”،مؤكدا أن “روسيا دولة صديقة وعلاقاتها معنا طيبة جدًا منذ زمن بعيد”.

وأضاف: “نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز هذه الأزمة ومعالجة ما يمكن من الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة”.