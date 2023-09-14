الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث الطقس مستقر ودرجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (سبتمبر), حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين (28-33)مْ ولا تتجاوز (27)مْ على الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، ومابين (33-38)مْ على مناطق الدواخل والجنوب.

احتمال ظهور ضباب اخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر. ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار خلال الثلاث أيام المقبلة.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–34)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ.