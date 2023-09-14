ارتفاع اسعار بعض أنواع الخضروات.. هل هو جشع التجار أم نهاية موسم ؟

سجل فريق تطبيق بكم الإخباري ارتفاعا في أسعار الخضروات مقارنة بالأيام الماضية واختفاء عدد من الأصناف مثل السلاطة الخضراء “الخس” التي لا تتوفر في أسواق الجملة بطرابلس وارتفاع شعر الطماطم الشمسي من 5 إلى 7 دنانير، وارتفاع سعر الشبت والمعدنوس والكسبر والنعناع من 0.25 إلى 1 دينار.

كما ارتفع سعر كيلو جرام الكوسا من 4 إلى 5 دنانير والخيار الشمسي من 3 إلى 3.5 دنانير، والبصل من ! إلى 2.5 دينار، والفلفل الحلو من 4.000 إلى 5.000دينار. 2

ويرجع الفلاحون والتجار أسباب زيادة أسعار الخضراوات إلى نهاية موسم الصيف وبدء دخول موسم جديد، إضافة الأحداث التي تشهدها مناطق الجبل الأخضر نتيجة الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة.