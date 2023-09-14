اعتدال الطقس ودرجات الحرارة في معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، وستكون ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و36 درجة مئوية في جميع المناطق.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

وتكون السماء في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.