حصيلة جديدة للضحايا المصريين في إعصار ليبيا

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، للحرة، الخميس، أن عدد الضحايا المصريين جراء الإعصار “دانيال” الذي ضرب ليبيا هذا الأسبوع، بلغ 250 قتيلا.

وقال المتحدث باسم المنظمة، محمد علي أبو نجيلة، للحرة، أن “عدد المصريين الذي لقوا مصرعهم بسبب الإعصار الذي ضرب شرقي ليبيا، وصل إلى 250 شخصًا”، لافتا إلى أن “عدد الذين تم تشريدهم وصل إلى 36 ألف شخص في أنحاء مختلفة من البلاد”.

كما أوضح أن هناك “30 ألف مشرد في درنة وحدها”.

وأشار أبو نجلية إلى أن المنظمة “تتعاون مع جميع الشركاء والمانحين، لتقييم حجم الكارثة، وتوفير المساعدات اللازمة”، موضحا أن “هناك تضامنا مجتمعيا كبيرا في ليبيا لمساعدة المنكوبين”.

أكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أنها تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا وتم التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت في بيان رسمي الأربعاء، أنها “تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا” وتم التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين.

وأفاد البيان أن القنصلية المصرية في بنغازي “تنسق مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم، رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية”.

كما شكلت القنصلية المصرية في بنغازي، خلية أزمة فور وقوع الكارثة، لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، بحسب البيان.

ولقي أكثر من 3800 شخص حتفهم في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد، الأربعاء.

وقال الملازم طارق الخراز لوكالة “فرانس برس”، إن “سلطات الشرق الليبي أحصت حتى الآن مقتل 3840 شخصا، تم دفن 3190 منهم”، مشيرا إلى أن من بين الضحايا “400 أجنبي على الأقل، غالبيتهم من السودانيين والمصريين”.

لكن هذه الحصيلة ليست نهائية، وأشارت تقديرات أخرى إلى أن العدد النهائي ربما يناهز 20 ألف قتيل.

الحرة – دبي