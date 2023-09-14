شاهد .. صور مشاهد جوية صادمة لمناطق محيت من مدينة درنة بالفيضانات

(CNN) – أظهرت صور جوية صادمة حجم الدمار الذي لحق بمناطق محيت عن الخريطة بالكامل أو أجزاء منها خلال الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

لقي أكثر من 5000 شخص حتفهم في أعقاب الفيضانات الكارثية في شرق ليبيا، وفقًا لمسؤولين حكوميين ومستشفيات، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال المنطقة الساحلية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ويعتقد أن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويأتي ذلك وسط قصص مروعة عن تراكم الجثث التي ملأت الشوارع بعد الفيضانات العارمة، عندما اخترقت الأمطار الغزيرة سدين، لتجرف المياه المنازل وكل شيء في طريقها. ومع حساب البلاد الكلفة، يفترض أن أكثر من 6 آلاف شخص قتلوا، وبحسب آخر التقارير، فإن هناك قرابة 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، بينما نزح 30 ألف شخص آخرين. هذه أرقام ضخمة في دولة فاشلة تحتاج إلى مساعدة عاجلة، كما سينقل لكم المراسل بن ويدمان الآن. ونحذركم بالطبع، بعض هذه المشاهد قد تكون صادمة.

وأسفرت الفيضانات العارمة في مدينة درنة شمال شرق البلاد المتضررة بشدة عن “جرف أحياء بأكملها في البحر”، وفقًا لمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في حين قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في درنة.