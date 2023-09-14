رئيس بلدية درنة : يتوقع أرقام كارثية لضحايا الإعصار بالمدينة المنكوبة

توقع رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن يرتفع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى 20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن الأعمال جارية من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة.

ومن جانبه، قال مراسل الغد، إن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل في محاولة لانتشال الجثث، موضحا أن آخر عمليات الإنقاذ كانت بانتشال أسرة مكونة من 13 شخصا مساء الأربعاء.

ويناقش مجلسُ النواب الليبي اليوم، في اجتماع طارئ، آثارَ كارثةِ العاصفة دانيال التي حلت بعدد من مناطق البلاد، وتحديداً مدينة درنة.

يأتي هذا بينما طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، النائبَ العام بفتح تحقيق شاملٍ في الكارثة ومحاسبةِ كل من نجم عن خطئه انهيار سدي درنة.