الحصيلة الأولية للضحايا السودانيين من الإعصار في ليبيا

لقي نحو 230 سوداني مصرعهم، إثر الفيضان المدمر الذي اجتاح مدناً في شرق ليبيا قبل أيام.

وقال الأمين العام للجالية السودانية في “طبرق” بشير الضي لـ”سودان تربيون” إن “الحصيلة الأولية للضحايا السودانيين من الفيضان بلغت حتى الآن 231 قتيل”.

وقال إن عدد السودانيين الذين لقوا حتفهم في درنه حوالي 210، بجانب 5 في البيضاء ومثلهم في مناطق شحات ومرتوية، وقتيل في المرج، بينما لازال 16 اخرين مفقودين في البيضاء وثلاث في بلدة شحات.

وكشف الضي عن تضرر نحو 700، سوداني موزعين على 35 أسرة في درنة فقدوا منازلهم وتم إيواءهم في دار الجالية بالبلدة لكنهم في حاجة ماسة للإيواء والغذاء ومياه الشرب.