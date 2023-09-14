غيث: الكارثة التي خلفتها عاصفة دانيال أكبر من قدرات السلطات الليبية

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عبد الحكيم عامر غيث، إن المعلومات المتوفرة حول الخسائر المالية الكبيرة لخمس مناطق متضررة تؤكد الحاجة إلى تدخل دولي للمساعدة لأن الكارثة أكبر من قدرات السلطات الليبية.

غيث وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن مختلف المناطق المتضررة تحتاج إلى تخطيط حديث عبر برنامج إعادة الإعمار، مبينا أن سدود درنة تحتاج إلى 24 مليون دولار، والجسور والطرق مع البنية التحتية تحتاج ما يقرب من 100 مليون دولار وإجمالي ما تحتاجه المدينة لا يمكن توقعه حاليا.