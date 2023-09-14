5 طائرات إماراتية تصل ليبيا على متنها فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية

وصلت خمس طائرات إغاثية إماراتية إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي اليوم الخميس.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الطائرات تحمل ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة.

وأمس الأربعاء، أعلنت الوكالة وصول أول فريق إنقاذ إماراتي إلى بنغازي، الذي بدأ مهمته الإنسانية في مدينة درنة.

والإثنين الماضي، وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، لمواجهة تداعيات العاصفة «دانيال» التي خلّفت أضرارا ودمارا بالغين في المنطقة الشرقية.