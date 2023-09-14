فاجعة درنة.. جهود الإغاثة تتجه نحو البحر

أكدت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية جاهزية ميناء درنة لاستقبال سفن الإغاثة شرط أن لا يتجاوز غاطس السفن “6.5” مترا عند دخولها حوض الميناء.

وقالت مصلحة الموانئ والنقل البحري: “شكلنا لجنة أزمة لتسهيل وتنظيم عمل سفن الإغاثة وإيصال المساعدات بأسرع وقت ممكن للمتضررين في درنة والمدن المجاورة”.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قالت، الأربعاء، إن “الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ”.

وقال الخراز في تصريحات لوكالة “الأناضول” إن “الجيش أخلى درنة من السكان والصحفيين لإفساح المجال لفرق الإنقاذ المحلية والدولية للعمل وانتشال ضحايا العاصفة (دانيال)”.

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية”دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل الآلاف وسط تقديرات بأن يصل العدد إلى 20 ألفا، بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل، إن عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف” دون ذكر عددهم.